Uomini e Donne pilotato? Gemma Galgani risponde: “Quando piango…” (Di martedì 28 aprile 2020) Il grande cruccio delle migliaia di spettatori quotidiani di talent e reality quali Uomini e Donne, oltre a mille altri esempi, è sempre lo stesso; l’effettiva realtà di quanto visto, la spontaneità contrapposta all’idea di un copione a presidiare ogni sviluppo portato in scena dai protagonisti. La televisione di Maria De Filippi è in questo la prima ad affrontare accuse di pilotaggio, vista a torto o a ragione come un palcoscenico di finzione. Non è di questo parere una delle protagonista storiche del dating show, quella Gemma Galgani che ha preso fortemente le difese del programma. Lo sfogo di Gemma Galgani di fronte alle accuse di recitazione sul set di Uomini e Donne: “Altro che pilotato, quello che vedete è tutto vero” Intervistata da DiPiù Tv, Gemma Galgani ha voluto fare chiarezza ancora una volta sulle ... Leggi su velvetgossip Uomini e Donne - tra i corteggiatori di Giovanna spunta Mark Caltagirone : “Tutto finto” (FOTO)

