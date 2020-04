Sant’Egidio | tampone negativo per il figlio del sindaco Carpentieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – Sta bene Gennaro, ildeldi Sant’Egidio del Monte Albino, Nunzio che aveva dovuto rivelare la preoccupazione per lo stato febbrile delche sabato scorso gli aveva impedito di partecipare alla celebrazione per il 25 aprile, anniversario della liberazione.dopo aver annunciato la presenza ad una cerimonia sobria aveva dovuto disdire la sua presenza in attesa dell’esito delsul proprio, che aveva la febbre. L’ esito è stato reso noto oggi pomeriggio. Il test ècome comunica lo stessoNunzio. “Care amiche e cari amici, poco fa abbiamo ricevuto i risultati deleffettuato su mioGennaro, che, come vi dissi qualche giorno fa, era stato costretto a ...