Previsioni Meteo fino al 1 maggio: diversi impulsi instabili e anche maltempo, ma localizzato. I dettagli (Di martedì 28 aprile 2020) Previsioni Meteo – Il tempo è già peggiorato su diverse regioni, a causa di correnti umide atlantiche che stanno interessando in maniera più diretta le regioni tirreniche centro-settentrionali, quelle appenniniche centrali e buona parte del Nord. In queste ore, nubi con rovesci interessano soprattutto il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna centro-occidentale, l’alta Toscana e addensamenti con rovesci sparsi sui settori appenninici centrali tra Toscana, Umbria e Lazio. Nubi anche sulla Campania, ma ancora scarse precipitazioni, va meglio sulle aree adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud. Il tempo per oggi, tuttavia, è già stato ampiamente dettagliato in altra sede, in questa, invece, ci occuperemo dell’evoluzione per i prossimi giorni, fino al 1 maggio. Come visibile dall’immagine bariche in ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo domani mercoledì 29 aprile | precipitazioni

Previsioni meteo per il Ponte del 1 maggio

Previsioni Meteo Aeronautica Militare - piogge e temporali in settimana : il bollettino fino al 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020)– Il tempo è già peggiorato su diverse regioni, a causa di correnti umide atlantiche che stanno interessando in maniera più diretta le regioni tirreniche centro-settentrionali, quelle appenniniche centrali e buona parte del Nord. In queste ore, nubi con rovesci interessano soprattutto il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna centro-occidentale, l’alta Toscana e addensamenti con rovesci sparsi sui settori appenninici centrali tra Toscana, Umbria e Lazio. Nubisulla Campania, ma ancora scarse precipitazioni, va meglio sulle aree adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud. Il tempo per oggi, tuttavia, è già stato ampiamente dettagliato in altra sede, in questa, invece, ci occuperemo dell’evoluzione per i prossimi giorni,al 1. Come visibile dall’immagine bariche in ...

abruzzo24ore : Previsioni meteo per il Ponte del 1 maggio - zazoomnews : Previsioni Meteo domani mercoledì 29 aprile precipitazioni - #Previsioni #Meteo #domani #mercoledì… - ilmeteonet : #28aprile Come sarà il tempo questa settimana? Ed il 4 maggio, giorno in cui inizierà la fase 2? Ecco le previsioni… - CanaveseNews : Previsioni meteo: in arrivo su Piemonte e Canavese piogge sparse e possibili temporali - {PERMALINK - faddesso : Previsioni meteo per il Ponte del 1 maggio – Meteo Roma – Abruzzo24ore -