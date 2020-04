Pil, Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le stringenti misure di contenimento dell’epidemia hanno avuto un impatto senza precedenti sull’economia, la chiusura di molte attivita’ hanno avuto pesanti ripercussioni sulla domanda e offerta. E’ ragionevole attendersi una rilevante caduta del Pil a marzo e aprile a cui dovrebbe esserci un parziale recupero da maggio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.“La riduzione dei contagi sta rendendo possibile un allentamento delle misure e un cauto ritorno alla normalita’; ci si attende un rimbalzo nella seconda meta’ dell’anno, tuttavia il recupero non consentira’ di riassorbire rapidamente le forte perdite”, ha aggiunto. Per Gualtieri “la contrazione del Pil ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pil - Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021”

ROMA. «Interventi tempestivi e di considerevole portata». Roberto Gualtieri si difende dalle accuse delle opposizioni e assicura di aver messo in campo «una manovra espansiva imponente, di un’entità m ...

Stop al'Iva sulle mascherine per tutto il 2020. È l’annuncio fatto dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Def elencando le misure che saranno contenute nel prossimo decreto per ...

