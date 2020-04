La profezia choc sulla fase 2: "70mila morti entro fine anno" (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Ferro Un gruppo di ricercatori italiani ha rivelato come si rischi un nuovo aumento di contagi se si allenteranno le misure di contenimento durante la fase 2. Lo studio è già stato pubblicato su Nature Medicine. La pandemia proseguirebbe indisturbata per tutto l'anno fino ad arrivare ad un numero altissimo di decessi 70mila morti in Italia soltanto nel primo anno di pandemia con il virus pieanamente attivo anche alla fine del 2020. È quello che potrebbe accadere durante la fase 2 se l'attenzione non rimarrà alta e si faranno meno tamponi. L'allarme arriva dai dati di una ricerca universitaria italiana firmata da Giulia Giordano, prima autrice, alla quale hanno collaborato ingegneri delle università di Trento, di Udine e del Politecnico di Milano, insieme con i medici del San Matteo di Pavia, incluso Raffaele Bruno, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Ferro Un gruppo di ricercatori italiani ha rivelato come si rischi un nuovo aumento di contagi se si allenterle misure di contenimento durante la2. Lo studio è già stato pubblicato su Nature Medicine. La pandemia proseguirebbe indisturbata per tutto l'fino ad arrivare ad un numero altissimo di decessiin Italia soltanto nel primodi pandemia con il virus pieanamente attivo anche alladel 2020. È quello che potrebbe accadere durante la2 se l'attenzione non rimarrà alta e si farmeno tamponi. L'allarme arriva dai dati di una ricerca universitaria italiana firmata da Giulia Giordano, prima autrice, alla quale hcollaborato ingegneri delle università di Trento, di Udine e del Politecnico di Milano, insieme con i medici del San Matteo di Pavia, incluso Raffaele Bruno, ...

