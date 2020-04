H&M, la crisi inizia a farsi sentire: chiusi diversi negozi in Italia. Ecco quali (Di martedì 28 aprile 2020) H&M, chiuderà 7 dei suoi punti vendita in Italia a causa della crisi collegata all’emergenza coronavirus. La notizia è stata diffusa tramite UILTuCS, il portale sindacale dedicato a turismo, commercio e servizi con il sottotitolo vagamente incoraggiante “Ricollocare i dipendenti” Il futuro dei lavoratori è stato discusso qualche giorno fa nel corso di un incontro fra i vertici dell’azienda. Lo stesso in cui sono stati messi nero su bianco i nomi dei punti vendita che, anche al termine del lungo periodo di lockdown, non ritireranno su le serrande. I primi 3 negozi che non riapriranno dopo la fase da Covid 19 sono a Milano e a Udine. Milano dovrà salutare definitivamente i negozi di Corso Buenos Aires e di via Torino (70 unità operanti). A Udine resteranno a casa 14 lavoratori. Ma, tra ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 aprile 2020) H&M, chiuderà 7 dei suoi punti vendita ina causa dellacollegata all’emergenza coronavirus. La notizia è stata diffusa tramite UILTuCS, il portale sindacale dedicato a turismo, commercio e servizi con il sottotitolo vagamente incoraggiante “Ricollocare i dipendenti” Il futuro dei lavoratori è stato discusso qualche giorno fa nel corso di un incontro fra i vertici dell’azienda. Lo stesso in cui sono stati messi nero su bianco i nomi dei punti vendita che, anche al termine del lungo periodo di lockdown, non ritireranno su le serrande. I primi 3che non riapriranno dopo la fase da Covid 19 sono a Milano e a Udine. Milano dovrà salutare definitivamente idi Corso Buenos Aires e di via Torino (70 unità operanti). A Udine resteranno a casa 14 lavoratori. Ma, tra ...

H&m chiude due negozi: non riapriranno gli store di via Torino e Corso Buenos Aires

Secondo quanto reso noto dai sindacati 70 persone perderanno il posto di lavoro. Chiusure che lasceranno senza lavoro circa 70 persone. Il fatto è stato reso noto da Uiltucs, sindacato di categoria de ...

