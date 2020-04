F1, Ralf Schumacher: “Se la Ferrari non è disposta a tagliare i costi, dovrebbe andarsene” (Di martedì 28 aprile 2020) In un periodo di quiete dal punto di vista dello stretto agonismo, tiene banco nell’ambiente della Formula 1 la polemica tra la Ferrari ed il resto dei team del circus a proposito della riduzione dei costi in vista delle prossime stagioni. La scuderia di Maranello, tramite le dichiarazioni del team principal Mattia Binotto, ha minacciato una eventuale fuoriuscita dal Mondiale nel caso di un’ulteriore riduzione del budget cap a disposizione delle squadre a partire dal prossimo campionato. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Deutschland, l’ex pilota tedesco Ralf Schumacher (fratello di Michael) ha espresso la proria opinione: “Un budget cap fissato a 145 milioni di dollari è ancora troppo alto e la posizione della Ferrari potrebbe dar fastidio in tal senso. Il futuro appare piuttosto incerto e anche i grandi team metteranno in discussione ... Leggi su oasport (Di martedì 28 aprile 2020) In un periodo di quiete dal punto di vista dello stretto agonismo, tiene banco nell’ambiente della Formula 1 la polemica tra laed il resto dei team del circus a proposito della riduzione deiin vista delle prossime stagioni. La scuderia di Maranello, tramite le dichiarazioni del team principal Mattia Binotto, ha minacciato una eventuale fuoriuscita dal Mondiale nel caso di un’ulteriore riduzione del budget cap a disposizione delle squadre a partire dal prossimo campionato. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Deutschland, l’ex pilota tedesco(fratello di Michael) ha espresso la proria opinione: “Un budget cap fissato a 145 milioni di dollari è ancora troppo alto e la posizione dellapotrebbe dar fastidio in tal senso. Il futuro appare piuttosto incerto e anche i grandi team metteranno in discussione ...

