Belen Rodriguez quarantena light | il segreto della conduttrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020)mostra un fisico mozzafiato nonostante lache si sa sta portando un po’ tutti a mangiare di più e a fare poco movimento, di conseguenza aumentano le rotondità e i chili di troppo. Ma a guardarla in foto, si direbbe che latv “sia l’unica ad non ingrassare”.l’aspetto fisico perfettoSì, sui commenti ad una foto che laha pubblicato si legge anche questo: “Penso che tu sia l’unica a non è ingrassata durante questo periodo storico”. La donna che seguefa questa considerazione alludendo appunto alla sua magrezza nonostante il periodo di lockdown. Ma qual è ildi? Ilmagrezza diForse dietro la sua magrezza c’è molta attività ...