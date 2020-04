Pasquale Apicella lascia due figli: uno era nato quest'anno (Di lunedì 27 aprile 2020) Pasquale Apicella, l’agente scelto di Polizia morto nel tentativo di bloccare gli autori di un tentato furto in banca a Napoli, aveva 37 anni. lascia la moglie e due figli, di 6 anni ed uno di pochi mesi. In Polizia dal dicembre dal 2014, è stato prima all’ufficio del personale della questura di Milano. Dal giugno 2016 ha lavorato al commissariato Trastevere e dall’ottobre 2017 era a Napoli, prima al commissariato Scampia e successivamente, dal dicembre 2019, al commissariato di Secondigliano.Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris esprime il più profondo cordoglio per la tragica morte dell’agente: “Esprimo il più profondo cordoglio, a nome della Città, alla famiglia dell’agente scelto ucciso ed a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno sono impegnati con professionalità e sacrificio nella ... Leggi su huffingtonpost Travolto dai banditi in fuga - così è morto l’agente scelto Pasquale Apicella (FOTO)

