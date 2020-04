Luigi Favoloso choc su Nina Moric | “Ho degli audio dove dice cose assurde | se li

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 aprile 2020)Marioospite a Live Non è la D’Urso Nella seconda parte di Live Non è la D’Urso, andata in onda a notte inoltrata, in studio si è presentato. L’ex gieffino si è difeso dalle accuse che gli ha fatto la sua ex compagna. In pratica l’ex modella croata lo ha denunciato per molestie e stalking alla Procura di Milano. A quel punto l’imprenditore partenopeo ha svelato a Barbara D’Urso di aver denunciato anche lui la sua ex per diffamazione: “Quindi non sono l’unico ad essere nel registroindagati”. Subito dopo ha fatto una nuova confessione alla padrona di casa: “Ho, ma mai pubblicherò queste. Le ho chiesto di parlare in maniera pacifica semplicemente”.controNella puntata di Live ...