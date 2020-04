Lotito: «Playoff scudetto? Perchè Inter e Atalanta dovrebbero essere coinvolte?» (Di lunedì 27 aprile 2020) Claudio Lotito ha parlato sulle pagine di Repubblica dell’ipotesi Playoff scudetto: «Accetterei una sfida secca alla Juve» Claudio Lotito ha parlato sulle pagine di Repubblica commentando l’ipotesi di disputare i Playoff per assegnare lo scudetto. Le sue parole. MANCATA RIPARTENZA – «Si rischia di mandare gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono. Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’Internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Claudioha parlato sulle pagine di Repubblica dell’ipotesi: «Accetterei una sfida secca alla Juve» Claudioha parlato sulle pagine di Repubblica commentando l’ipotesi di disputare iper assegnare lo. Le sue parole. MANCATA RIPARTENZA – «Si rischia di mandare gambe all’aria il sistema. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono. Mi chiamanoil virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’nista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia ...

