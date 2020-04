Le radio perdono ascolti (-17%) ma cambia il modo in cui si ascoltano (e le canzoni in palinsesto) (Di lunedì 27 aprile 2020) La radio soffre e la si ascolta meno (-17%). Eppure il mezzo godeva di ottima salute. Nonostante il progresso tecnologico e l’avvento del web, la radio era considerata il media più diffuso a livello globale. Lo confermava l’indagine dello scorso febbraio (prima che il virus si diffondesse nel mondo) a cura di Wiko, brand franco-cinese di telefonia, dalla quale è emerso che il 58% dei giovani è ancora un ascoltatore regolare. Poi le cose sono cambiate per tutti e ovunque, anche per alcuni media. Tra le conseguenze immediate della pandemia, c’è stata la decisione da parte del Tavolo Editori radio di non realizzare l’indagine radio TER 2020 con riferimento al secondo trimestre 2020 (periodo 31 marzo – 15 giugno 2020). “Il Consiglio di amministrazione di TER – recita la nota – è stato costretto ad assumere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Lasoffre e la si ascolta meno (-17%). Eppure il mezzo godeva di ottima salute. Nonostante il progresso tecnologico e l’avvento del web, laera considerata il media più diffuso a livello globale. Lo confermava l’indagine dello scorso febbraio (prima che il virus si diffondesse nel mondo) a cura di Wiko, brand franco-cinese di telefonia, dalla quale è emerso che il 58% dei giovani è ancora un ascoltatore regolare. Poi le cose sonote per tutti e ovunque, anche per alcuni media. Tra le conseguenze immediate della pandemia, c’è stata la decisione da parte del Tavolo Editoridi non realizzare l’indagineTER 2020 con riferimento al secondo trimestre 2020 (periodo 31 marzo – 15 giugno 2020). “Il Consiglio di amministrazione di TER – recita la nota – è stato costretto ad assumere ...

