Coronavirus, ottime notizie dalla Basilicata: ieri “zero contagi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Nessun caso di positività al Coronavirus è stato rilevato ieri in Basilicata, su 287 tamponi esaminati, mentre due persone sono guarite. Sono i dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria. Nel complesso in Basilicata, i casi attualmente positivi di Covid-19 sono 217 (-2), sono 25 le persone decedute e 124 (+2) i guariti. I ricoverati restano 64 di cui 7 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 153 (-2). Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 10364 tamponi. Riepilogando il triste conteggio delle persone decedute, negli ospedali lucani sono morte 25 persone: nove di Potenza, due di Paterno, due di Rapolla, due di Matera, due di Avigliano, una di Spinoso, Moliterno, Villa d’Agri, Irsina, Montemurro, Pisticci, San Costantino Albanese, Tursi. Oltre alle persone morte negli ospedali di Potenza e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ottime notizie dalla Basilicata : nessun nuovo caso su quasi 300 tamponi

Coronavirus - rallentano i contagi in Europa : ottime notizie da Germania e Belgio [DATI]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottime Coronavirus, ottime notizie in Sicilia: oggi 81 guariti e solo l’1,2% dei tamponi è positivo [DATI] Stretto web Coronavirus, mille pasti solidali oltre la crisi: ma il bar della notte “riaprirà con 120mila euro di passivo”

L’iniziativa solidale de Il Pappagallo con le realtà associative del territorio: “Piccolo sostegno a chi ne ha bisogno, ma per settore è crisi profonda. Lockdown massacrante” ...

WhatsApp, 70% di messaggi virali in meno e videochiamate da 8 confermate

Le ultime restrizioni imposte per il contrasto alle fake news relative al COVID-19 (e non solo) stanno avendo i primi frutti. Facebook ha inoltre confermato che sono in arrivo le videochiamate da 8 pa ...

