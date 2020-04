Coronavirus, Mattarella: “Scuole aperte quando sarà sicuro” – VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, Mattarella ha parlato con un breve VIDEO sui canali ufficiali dello Stato per parlare della scuola e delle problematiche inerenti. Con il Coronavirus, una delle aree più colpite a causa dell’infezione è senza dubbio il sistema scolastico. La necessità di tenere i bambini al sicuro ed evitare nuovi focolai ha spinto lo Stato a … L'articolo Coronavirus, Mattarella: “Scuole aperte quando sarà sicuro” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Mattarella : “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti”

Coronavirus Italia - Mattarella agli studenti : scuole chiuse una ferita

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Mattarella parla agli studenti : “Le scuole chiuse sono una ferita” (Di lunedì 27 aprile 2020)ha parlato con un brevesui canali ufficiali dello Stato per parlare della scuola e delle problematiche inerenti. Con il, una delle aree più colpite a causa dell’infezione è senza dubbio il sistema scolastico. La necessità di tenere i bambini al sicuro ed evitare nuovi focolai ha spinto lo Stato a … L'articolo: “Scuolesarà sicuro” –proviene da www.inews24.it.

Corriere : Il messaggio di Mattarella: «Le scuole chiuse sono una ferita per tutti» - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Le scuole sono anche un luogo di relazione. La loro chiusura è una ferita per tutti' - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Mattarella agli studenti: scuole chiuse una ferita - IFlck : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il videomessaggio di Mattarella agli studenti: 'Scuole chiuse una ferita per tutti, il domani dipende da voi… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Scuole chiuse per il coronavirus, #Mattarella: 'Cari ragazzi, è una ferita per tutti' -