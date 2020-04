Coronavirus: gli asintomatici il tallone d’Achille della strategia di controllo della pandemia (Di lunedì 27 aprile 2020) La trasmissione asintomatica di Sars-Cov-2 è il tallone d’Achille della strategia di controllo della pandemia di Covid-19. Lo sostengono gli esperti dell’università della California che firmano un editoriale sul ‘New England Journal of Medicine’, sostenendo che occorre cambiare approccio nella gestione di questa emergenza sanitaria, puntando sui test alle persone che non manifestano sintomi, specialmente nelle Rsa. Gli esperti ricordano che le strategie tradizionali di controllo delle infezioni dipendono fortemente dalla diagnosi precoce della malattia. Quando Covid-19 è esploso sulla scena globale, le autorità sanitarie hanno inizialmente implementato gli stessi interventi utilizzati per la Sars nel 2003, come il rilevamento dei casi basato sui sintomi e poi test per guidare le misure di isolamento e quarantena. Un approccio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - nel decreto gli standard delle ‘Fasi 2A e 2B’ : “Così si passa dalla transizione alla avanzata. Nella Fase 3 solo con vaccino o cure”

Confermato l’uso dei dispositivi di protezione. Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi: negozi, uffici, fabbriche, mezzi di trasporto. - Restano vietati gli spostamenti intra-regionali se non per ...

ALESSANDRIA – Il covid-19 sta fiaccando le forze ... penso ma sento intensamente che per mio padre, così come credo gli altri anziani ricoverati, si sia raggiunto il limite di sopportazione.

