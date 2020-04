Coronavirus Fase 2 | quando riaprono parrucchieri e centri estetici

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Adesso inizia per tutti ladi convivenza con il virus. Dobbiamo essere consapevoli che nella2 la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Il rischio c’è, dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in serata ha firmato il nuovo Dpcm con le nuove misure per la graduale uscita dal lockdown. Le disposizioni saranno valide fino al 17 maggio prossimo. “Grazie ai sacrifici fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia, è un grande risultato se pensiamo che nellapiù acuta l’epidemia sembrava sfuggire ad ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord a sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità”, afferma. “Nella2 sarà ancora più importante mantenere le ...