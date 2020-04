Anna Tatangelo baciata dal sole, tutto mini tranne le curve: “Ora è veramente primavera” (Di lunedì 27 aprile 2020) Anna Tatangelo, di nuovo single e sempre più bella e provocante su Instagram. Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo ha lanciato una bomba di gossip: ha svelato il retroscena sulla separazione tra la cantante di Sora e Gigi D’Alessio. L’addio è arrivato a inizio marzo scorso dopo mesi di voci di distacco totale tra i due come trapelava anche dai rispettivi social e dopo aver superato una crisi nel 2017 con un comunicato congiunto. Ma nessuno dei due si era aperto sulle ragioni. Sono sempre stati entrambi riservatissimi sul loro privato e sulla separazione Anna si era limitata a dire che “sono cose succedono a molte coppie”. Poi è arrivata l’indiscrezione di Nuovo: “Il cantante non la voleva sposare in chiesa”. Sarebbe stata questa la ragione che avrebbe spinto la Tatangelo a lasciare D’Alessio. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Anna Tatangelo da infarto | Scollatura mozzafiato e shorts | La foto

