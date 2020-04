THE O.C., anticipazioni episodi di lunedì 27 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Anche nella fascia preserale di lunedì 27 aprile 2020, appuntamento su Italia 1 con le repliche del telefilm cult The O.C. Ecco anticipazioni e trame dei due episodi che saranno proposti al pubblico:Leggi anche: EXODUS – DEI E RE, film su Rete 4 domenica 26 aprile / stasera in tvNell’episodio I sentimenti, Ryan (Benjamin McKenzie) comincia la scuola insieme a Seth (Adam Brody), nell’istituto frequentato anche da Marissa (Mischa Barton), Summer (Rachel Bilson) e Luke (Chris Carmack). Marissa, che intanto è andata a vivere con suo padre, ha paura dei giudizi dei compagni. Luke tenta la strada del dialogo con Marissa, desiderando il suo perdono, ma lei si sente ancora ferita e mantiene le distanze. Seth invece prova ad insistere con Summer (Rachel Bilson), ma senza alcun successo… Nell’episodio La coppia perfetta, Ryan (Benjamin McKenzie) sta ... Leggi su tvsoap THE O.C. - anticipazioni episodi di domenica 26 aprile 2020

THE O.C. - anticipazioni episodi di sabato 25 aprile 2020

THE O.C. - anticipazioni episodi di venerdì 24 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Anche nella fascia preserale di lunedì 272020, appuntamento su Italia 1 con le repliche del telefilm cult The O.C. Eccoe trame dei dueche saranno proposti al pubblico:Leggi anche: EXODUS – DEI E RE, film su Rete 4 domenica 26/ stasera in tvNell’o I sentimenti, Ryan (Benjamin McKenzie) comincia la scuola insieme a Seth (Adam Brody), nell’istituto frequentato anche da Marissa (Mischa Barton), Summer (Rachel Bilson) e Luke (Chris Carmack). Marissa, che intanto è andata a vivere con suo padre, ha paura dei giudizi dei compagni. Luke tenta la strada del dialogo con Marissa, desiderando il suo perdono, ma lei si sente ancora ferita e mantiene le distanze. Seth invece prova ad insistere con Summer (Rachel Bilson), ma senza alcun successo… Nell’o La coppia perfetta, Ryan (Benjamin McKenzie) sta ...

infoitcultura : Alessandro Borghese e 4 Ristoranti ripartono dai The Jackal e i ristoranti di Venezia: anticipazioni 23 aprile - infoitcultura : THE O.C., anticipazioni episodi di sabato 25 aprile 2020 - infoitcultura : THE O.C., anticipazioni episodi di venerdì 24 aprile 2020 - zazoomblog : THE O.C. anticipazioni episodi di domenica 26 aprile 2020 - #anticipazioni #episodi #domenica… - zazoomnews : THE O.C. anticipazioni episodi di domenica 26 aprile 2020 - #anticipazioni #episodi #domenica -