Napoli, sciame sismico nella notte: registrate 25 scosse (Di domenica 26 aprile 2020) notte di paura nel napoletano dove i sensori dell’INGV e dei sismografi dell’Osservatori Vesuviano hanno registrato un lungo sciame sismico. L’area coinvolta si è estesa per tutto il capoluogo fino a Pozzuoli e Campi Flegrei. Tanta la paura dei residenti, fortunatamente nessun danno. Terremoto a Napoli Secondo i dati registrati, le scosse sono iniziate alle 3,25 della notte tra sabato e domenica per terminare con l’ultima alle 7,23 del mattino. La magnitudo ha oscillato intorno ai 3 gradi delle scala Richter. L’epicentro è stato individuato nella zona di confine tra la Solfatara e i Pisciarelli, la terra ha tremato nella zona alta di Pozzuoli, in tutti i Campi Flegrei, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Secondo le prime testimonianze raccolte, molti cittadini hanno sentito un forte boato ... Leggi su thesocialpost Terremoto Napoli - trema la terra a Pozzuoli : sciame sismico nella notte

Terremoto a Napoli : sciame sismico nella notte a Pozzuoli avvertito in tutti i Campi Flegrei (Di domenica 26 aprile 2020)di paura nel napoletano dove i sensori dell’INGV e dei sismografi dell’Osservatori Vesuviano hanno registrato un lungo. L’area coinvolta si è estesa per tutto il capoluogo fino a Pozzuoli e Campi Flegrei. Tanta la paura dei residenti, fortunatamente nessun danno. Terremoto aSecondo i dati registrati, lesono iniziate alle 3,25 dellatra sabato e domenica per terminare con l’ultima alle 7,23 del mattino. La magnitudo ha oscillato intorno ai 3 gradi delle scala Richter. L’epicentro è stato individuatozona di confine tra la Solfatara e i Pisciarelli, la terra ha trematozona alta di Pozzuoli, in tutti i Campi Flegrei, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Secondo le prime testimonianze raccolte, molti cittadini hanno sentito un forte boato ...

IlMattinoFoggia : RT @ilcorriereit: #terremoto Sciame sismico nell'area flegrea, in provincia di #Napoli : gente in strada, solo tanta paura - ilcorriereit : #terremoto Sciame sismico nell'area flegrea, in provincia di #Napoli : gente in strada, solo tanta paura - CoquetteEric : Terremoto a Napoli: sciame sismico nella notte a Pozzuoli avvertito in tutti i Campi Flegrei - marcoranieri72 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #NAPOLI - #POZZUOLI, paura e gente in strada, lungo sciame sismico di Magnitudo 3.1. Ecco QUI i DETTAGLI » https:… - FrattinoMarco : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #NAPOLI - #POZZUOLI, paura e gente in strada, lungo sciame sismico di Magnitudo 3.1. Ecco QUI i DETTAGLI » https:… -