Nainggolan | Alla Roma? Tornerei di corsa

zazoomnews : Nainggolan e il “no” alla Juve: «Non sentirei mio lo scudetto» - #Nainggolan #Juve: #sentirei #scudetto» - IlmsgitSport : #nainggolan: «Tornerei subito alla #roma» - ilmessaggeroit : #nainggolan: «Tornerei subito alla #roma» - LeoWolf1992 : RT @PagineRomaniste: #Nainggolan: 'Se ci fossero i presupposti, io tornerei alla Roma. Ho vissuto anni bellissimi, una piazza che mi vuole… - LazionewsEu : L'ex #Roma parla dei biancocelesti - - #Lazio #Nainggolan #lazionews #ilsalottodelcalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Alla

L'addio alla Roma, i problemi all'Inter, il feeling mai nato con la Juventus. Radja Nainggolan senza peli sulla lingua tra passato, presente ed un futuro che a detta del belga non sarà mai bianconero.Lo dice in una diretta Instagram Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, poi passato all'Inter e in seguito in prestito al Cagliari. «Sono andato via da Roma per rispettare soprattutto me ...