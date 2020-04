LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | l’Italia attende il messaggio di Giuseppe

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 12.20 “Ieri ricorreva la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite contro la malaria”, ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Caeli. “Mentre stiamo combattendo la pandemia di– ha proseguito -, dobbiamo portare avanti anche l’impegno per prevenire e curare la malaria, che minaccia miliardi di persone in molti Paesi”. 12.10 Comincia a rallentare la corsa delin Spagna, dove nelle24 ore sono state registrate 288 vittime, il numero più basso da oltre un mese. 12.00 I casi dinel ...