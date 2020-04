Il Segreto anticipazioni | l’attore di Tiburcio | “La mia anima è straziata”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)Il, Cesar Capilla: “Sono un volontario della Croce Rossa” Ilsta continuando a fare compagnia ai telespettatori di Canale5 in questo periodo di quarantena. Anche il set de Ilsi è dovuto fermare a causa dell’emergenza Coronavirus. Uno dei protagonisti de Il, Cesar Capilla che interpreta, è da sempre impegnato come volontario della Croce Rossa. L’attore sta aiutando le persone in difficoltà a Madrid a causa del virus. Dice l’attore diin un’intervista sul settimanale TeleSette: “Sono un volontario della Croce Rossa da quasi 30 anni, da quando ho scelto questa attività in alternativa al servizio militare. Sono stato 10 anni nelle ambulanze della Croce Rossa Spagnola come tecnico per le emergenze”. In questo periodo drammatico l’attore de Il ...