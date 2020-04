Eccellenze del Made in Italy pronte a ripartire | il caso del vino

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Il settore vitivinicolo è un pilastro deline del nostro sistema agro-alimentare. L’Italia è il primo produttore mondiale diin quantità, il secondo esportatore di vini e spumanti in valore (dopo la Francia), il primo esportatore di vermut, liquori e cordiali, aceti di uve e succedanei. Nel 2019 la voce Istat “vini di uve”, comprensiva dei vini fermi e dei vini spumanti, ha fatto registrare un export di ben 6,4 miliardi di euro, importazioni per soli 335 milioni e conseguentemente un imponente surplus commerciale con l’estero di 6,1 miliardi che fa di questa voce una delle più importanti corazzate della nostra bilancia dei pagamenti.Secondo uno studio di Unicredit, in Italia il settore delconta circa 2 mila imprese industriali e fattura oltre 11 miliardi di euro, l′8% circa del fatturato nazionale del ...