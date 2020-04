Coronavirus, la Lombardia verso la fase 2: 56 morti e 890 dimessi in 24 ore (Di domenica 26 aprile 2020) Appena 56 morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. E’ il dato migliore delle ultime settimane, quando ormai il bilancio dei contagi supera 72.889 casi (con un incremento di 920 positivi rispetto a ieri). Si liberano anche altri 18 posti nelle terapie intensive per un totale di 706 lombardi. Crescono anche i … L'articolo Coronavirus, la Lombardia verso la fase 2: 56 morti e 890 dimessi in 24 ore proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus : Fontana - 'richieste sindaci in linea con azione Lombardia'

