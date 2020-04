Coronavirus, dal 4 maggio la fase 2: riaprono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso. Dal 18 maggio i negozi, dal 1 giugno bar e ristoranti. Ok alle visite ai parenti (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta4 maggio 2020: è da questa data che l’Italia riparte, dopo due mesi di lockdown causati dalla pandemia di Coronavirus: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm per la fase due dell’emergenza Covid-19. Da palazzo Chigi ne ha raccontato i contenuti in una conferenza stampa intorno alle 20.30, in pieno orario Tiggì. Si riapre, ma non troppo: le parole d’ordine sono ancora distanziamento sociale, «convivenza col virus» e controllo della curva dei contagi. La fase 2, per il momento, durerà fino al 17 maggio: sì allo sport, anche non vicino casa, no agli assembramenti. Sì ai funerali, con al massimo 15 congiunti, ma no alle messe (e la Cei si ribella). Sì alla ristorazione da asporto, ma per la riapertura vera e propria di bar e ristoranti ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Il 4 maggio inizia la Fase 2 : possibile un aumento dei contagi». In Italia oltre 26mila vittime dall’inizio della pandemia - in Lombardia +920 positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus nel mondo – Per il Financial Times le vittime globali potrebbero essere il 60% in più. A Wuhan zero casi negli ospedali

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal 27 aprile possono ripartire imprese-distretti con attività a prevalenza export e i cantieri per opere pubbliche Regione Emilia Romagna Da Pistoia a Camaiore per raccogliere germogli di canne: sanzionati

Aggiornamento settimanale dei controlli della Polizia Municipale di Camaiore per l’ottemperanza ai DPCM che regolano i vari comportamenti a contrasto dell’epidemia da Covid-19. Nella settimana tra il ...

Coronavirus, furbetti del bonus spesa: scattano le segnalazioni alla guardia di finanza

Furbetti del bonus spesa, il Comune di Perugia scova 1.300 doppie domande su circa 6.000 presentate. In tre casi riscontrati di difformità tra i numeri dichiarati e quelli reali, da redditi e patrimon ...

