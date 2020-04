Riunione accesa in Lega, il retroscena: “Cellino ha fatto la voce grossa, ma Dal Pino non avrebbe gradito…” (Di sabato 25 aprile 2020) Sempre pareri contrastanti in Lega in merito alla ripresa della Serie A. Come riferisce il Corriere dello Sport, se nell’assemblea di lunedì i toni si erano mantenuti tranquilli, in quella di ieri sono tornati ad alzarsi. E’ dunque nuovamente tensione tra i club di massima serie. “Una minoranza di società – si legge – continua ad insistere sul fatto che sia più opportuno non riprendere a giocare. Una decisione in questo senso la potrà prendere solo il governo, e non certo il calcio. Ma intanto c’è chi agita le acque. E’ stato Cellino, ieri, a fare la voce grossa, tanto che Dal Pino non avrebbe gradito e si sarebbe più vole spazientito. Ma in generale si è trattato di una Riunione accesa, tra gli interventi dei soliti Lotito, De Laurentiis e Preziosi”. Lotito ribadisce: ... Leggi su calcioweb.eu Riunione accesa in Lega - il retroscena : “Cellino ha fatto la voce grossa - ma Dal Pino non avrebbe gradito…” (Di sabato 25 aprile 2020) Sempre pareri contrastanti inin merito alla ripresa della Serie A. Come riferisce il Corriere dello Sport, se nell’assemblea di lunedì i toni si erano mantenuti tranquilli, in quella di ieri sono tornati ad alzarsi. E’ dunque nuovamente tensione tra i club di massima serie. “Una minoranza di società – si legge – continua ad insistere sulche sia più opportuno non riprendere a giocare. Una decisione in questo senso la potrà prendere solo il governo, e non certo il calcio. Ma intanto c’è chi agita le acque. E’ stato Cellino, ieri, a fare la, tanto che Dalnon avrebbe gradito e si sarebbe più vole spazientito. Ma in generale si è trattato di una, tra gli interventi dei soliti Lotito, De Laurentiis e Preziosi”. Lotito ribadisce: ...

