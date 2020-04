Ripresa serie A, situazione prestiti complicata con le nuove date (Di sabato 25 aprile 2020) Ripresa serie A, situazione prestiti complicata con le nuove date: in molti rischiano di ritrovarsi in un limbo contrattuale La nuova data che proroga la stagione di serie A dal 30 giugno al 2 agosto rischia di mettere in seria difficoltà i club con calciatori in prestito, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Se la A chiude il 2 agosto – si legge sulla rosea – tanti campioni si ritroverebbero in un limbo contrattuale da dover risolvere, come Radja Nainggolan e Henrikh Mkhitaryan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Serie A - il professor Vaia : "Sì alla ripresa degli allenamenti - ma rispettando due parametri"

Ripresa Serie A - le date ipotizzate dal Governo per ripresa allenamenti

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa serie La Germania detta la ripresa del calcio. Serie A al bivio La Repubblica Serie A, Tardelli: «Solo per loro ha senso ripartire, bisogna riformare il calcio»

Marco Tardelli ha espresso il suo pensiero riguardo la possibile ripartenza della Serie A e di tutto il calcio italiano Manca poco all’ufficialità della ripresa della Serie A e del calcio italiano in ...

Il Paradiso delle signore, storia di una fiction che resiste

Le riprese ripartono un po’ in ritardo e a metà ottobre ecco la prima puntata della quarta stagione (la seconda daily). Nemmeno a dirlo il successo è straordinario, ad oggi abbiamo picchi quasi del 17 ...

