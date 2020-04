Massimo Ranieri | carriera | vita privata | figlia e… Tiziano Ferro

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020)e…, pseudonimo di Giovanni Calone, nasce a Napoli il 3 maggio del 1951. E’ un cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman italiano. Principalmente è attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema, come attore protagonista con pochi ruoli, e occasionalmente nel doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la suaha pubblicato ben 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua, quinto di otto figli, Gianni, come lo chiamavano in famiglia, cresce nel ...