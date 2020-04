Riforma pensioni | c’è l’ok all’anticipo Tfs fino a 45mila euro per gli statali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) C’è il via libera all’anticipo del Tfsper i dipendenti pubblici. È stato infatti siglato lo schema di Dpcm con le firme della Ministra della PA Fabiana Dadone, dei Ministri competenti e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo schema può ora andare in Corte dei conti per il necessario parere propedeutico all’emanazione entro 30 giorni. Ad annunciarlo, è stata Fabiana Dadone, Ministro della Pubblica Amministrazione. “Abbiamo sollecitato di nuovo la firma degli altri ministeri interessati e adesso siamo pronti a varare il provvedimento che, come detto, attende solo il via libera formale della Corte dei conti, mentre lo schema di convenzione con l’Associazione delle banche, su cui vi aggiornerò a stretto giro, è praticamente pronto”, conclude il ministro. Tfs, c’è ...