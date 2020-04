Recovery Fund | cos’è e perché oggi c’è il nome ma non l’accordo

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si chiamaed è un fondo di nuova costituzione con cui la Commissione europea andrebbe a raccogliere fondi sui mercati, utilizzando come garanzia il bilancio europeo 2021-2027 rafforzato da nuove contribuzioni dirette e maggiori garanzie da parte dei Paesi. Sulla sua dotazione i governi sono divisi. I fondi raccolti dovrebbero essere destinati dall’Unione europea ai Paesi più in difficoltà, Italia in testa. Questi soldi sarebbero in parte presti a lunga scadenza, con tassi ridotti, e in parte a fondo perduto, cioè che non andrebbero restituiti.: cos’è e perchéc’è ilma non l’accordo Ma per adesso la data più importante sul calendario è quella del 6 maggio. Quel giorno la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen dovrà mettere sul tavolo una ...