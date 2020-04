Chiuso campionato in Olanda: né promozioni, né retrocessioni (Di sabato 25 aprile 2020) L'Olanda ha dichiarato conclusa la stagione dell'Eredivisie, il massimo campionato di calcio. L'Ajax primo in classifica resta senza titolo e non ci saranno promozioni e retrocessioni. "Sfortunatamente è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche. Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, dai sostenitori e giocatori ai registi e arbitri, che la salute pubblica viene sempre al primo posto; le decisioni prese oggi sull'insediamento delle competizioni sono solo un problema di calcio nella prospettiva di ciò che il virus corona provoca nella società. Tuttavia, il consiglio di calcio professionale è consapevole che le decisioni di oggi causeranno una grande delusione".Così si apre la nota con cui la Eredivisie annuncia lo stop. La classifica vale per le qualificazioni Uefa: Ajax ... Leggi su ilfogliettone La Figh dichiara chiuso il campionato - il commento della Jomi Salerno

L'Olanda chiude il suo campionato di calcio, e non assegna lo scudetot né retrocede alcuna squadra: primo tra i massimi tornei di Europa, l'Eredivisie si ferma definitivamente a causa dell'emergenza ...

La prima potrebbe essere la Bundesliga: deciderà la Merkel se il campionato tedesco potrà tornare in campo già il 9 maggio, 9 turni, 25.000 test da fare ai calciatori ogni tre giorni, ma adesso adesso ...

