Astrofisica | scoperto uno degli shock intergalattici più estesi ed elusivi mai osservati

(Di venerdì 24 aprile 2020) C’è un giovane studente di dottorato dell’Università di Bologna (che collabora anche con l’Istituto Nazionale di, INAF) alla testa di un gruppo internazionale di astronomi che ha, nell’ammasso di galassie Abell 2249, unopiùedmainel cielo fino ad oggi. Gli esperti guidati da Nicola Locatelli lo hanno chiamato “Cornetto Relic”, il che rievoca la sua forma a mezzaluna. Locatelli sta prendendo parte al progetto MAGCOW finanziato con i fondi europei Horizon 2020 per lo studio dei campi magnetici nelle regioni più vaste e rarefatte dell’Universo. I dati che hanno portato a questo risultato sono stati ottenuti durante una survey realizzata con il potente telescopio europeo Low Frequency Array (LOFAR), la più estesa rete per osservazioni ...

