LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | Lamorgese prevede un cambio dello stile di

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 17.41 Così la Ministra dell’Interno Lucianaalla stampa estera: “In Italia pensiamo di riaprire gradualmente, ben sapendo che il nostrodi vita per un po’ di tempo dovrà cambiare: il virus è in agguato e sarebbe peggio riaprire e poi tornare indietro sulle proprie decisioni“. 17.20 Giovanni Toti, Governatore della Liguria, commenta così a margine della conferenza dei presidenti di Regione: “La Liguria chiede che venga riconosciuta alle ...