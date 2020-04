Terremoto L’Aquila, arrivano le linee guida per la ricostruzione delle scuole. Curcio: “Si procede finalmente con un programma e azioni ben precise” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Oggi è una giornata importante per la ricostruzione delle scuole a L’Aquila e nei comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009”. E’ quanto ha detto il capo del Dipartimento CasaItalia e coordinatore della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio Sisma 2009, Fabrizio Curcio. “Per la prima volta – aggiunge Curcio – i Comuni avranno a disposizione delle linee guida che rappresentano uno strumento utile per accelerare e rendere efficaci le procedure con il grande obiettivo della ricostruzione degli edifici scolastici a L’Aquila e nei comuni del cratere. Inoltre sono state realizzate alcune schede per capire il fabbisogno in vista di un nuovo Piano annuale che vedrà la luce nelle prossime settimane”. “Siamo soddisfatti – ha concluso Curcio – anche se consapevoli che tanto lavoro ... Leggi su lanotiziagiornale L’Aquila - 11 anni fa il terremoto. Mattarella : «La ricostruzione resta una priorità»

