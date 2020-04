Coronavirus, le priorità per i disabili nella fase 2. Dall’assistenza a casa all’aumento della pensione di invalidità: le richieste delle associazioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel pensare la fase 2, si dovrà tenere in conto anche i diritti delle persone con disabilità. Secondo le associazioni sono diverse le priorità da tenere in considerazione. Intanto, “bisogna fornire l’assistenza domiciliare a tutti quei soggetti che ne hanno bisogno per vivere dignitosamente”, “permettere una effettiva inclusione e continuità scolastica anche grazie al potenziamento reale della didattica a distanza”, oltre a forti “misure di sostegno per le Politiche sociali e socio-sanitarie”, investendo ad esempio maggiori risorse “per aumentare il Fondo Non Autosufficienza (FNA), ancora ampiamente insufficiente” per rispondere alle esigenze di oltre 4 milioni di disabili che vivono in Italia (Fonte: Istat). Poi, aggiungono le organizzazioni, “va incrementato l’importo delle pensioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Bonaccini “poste al governo 4 priorita' per ‘ripartenza'”

Nel pensare la fase 2, si dovrà tenere in conto anche i diritti delle persone con disabilità. Secondo le associazioni sono diverse le priorità da tenere in considerazione. Intanto, "bisogna fornire l'assistenza domiciliare a tutti quei soggetti che ne hanno bisogno per vivere dignitosamente", "permettere una effettiva inclusione e continuità scolastica anche grazie al potenziamento reale della didattica a distanza", oltre a forti "misure di sostegno per le Politiche sociali e socio-sanitarie", investendo ad esempio maggiori risorse "per aumentare il Fondo Non Autosufficienza (FNA), ancora ampiamente insufficiente" per rispondere alle esigenze di oltre 4 milioni di disabili che vivono in Italia (Fonte: Istat). Poi, aggiungono le organizzazioni, "va incrementato l'importo delle pensioni di ...

