Conte non esclude il Mes, M5s: “Piena fiducia al presidente del Consiglio nella trattativa in Ue” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nell'informativa in Parlamento, Giuseppe Conte, ha ribadito che all'Italia servano strumenti di sostegno economico innovativi da parte dell'Europa. Tuttavia, ha precisato il presidente del Consiglio, un rifiuto a priori del Mes sarebbe un torto verso quei Paesi che sono al nostro fianco nelle trattative europee ma che hanno aperto all'utilizzo del Fondo Salva Stati. Una posizione più morbida, che rischia di evidenziare la frattura della maggioranza sul tema: da un lato il Pd che apre all'utilizzo del Mes, e dall'altro il M5s, storicamente contrario. Leggi su fanpage "Qui la gente ha i diritti e la libertà" - Luttwak spiega a Floris qualcosa su Conte : perché "l'America non è come la Cina o l'Italia"

Conte non chiude al Mes. Il Pd esulta. M5s (per ora) fa sponda

borghi_claudio : Penso che oggi in Parlamento si sia vista, plasticamente, la fine di conte. Nessuno può arrivare alle Camere nel s… - borghi_claudio : Incredibile come il conte che fa il fenomeno davanti a facebook si trasforma in un vuoto, mediocre e tremolante par… - borghi_claudio : Cose da pazzi. conte dice che hanno una proposta riservata e il Parlamento non sa nulla. #Camera - LandiniStefano : RT @BelpietroTweet: Per spiegare che cosa ha detto Giuseppe Conte ieri in Senato credo che non ci sia nulla di meglio di una vecchia canzon… - armandazzo : RT @jacopo_iacoboni: Il Fatto, giornale non ostile al premier Conte, ha oggi questo scoop formidabile e agghiacciante -