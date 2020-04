Raggi: manutenzione ponti e controlli continuano (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “A Roma i controlli e la manutenzione dei ponti vanno avanti senza sosta, anche durante questi giorni difficili e complicati per tutti noi. La cura costante delle infrastrutture garantisce una maggiore sicurezza per gli automobilisti. Nei giorni scorsi abbiamo visto gli interventi sul cavalcavia ferroviario di via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud della citta’, oggi parliamo dei lavori effettuati sul cavalcavia di via della Muratella sopra la linea ferroviaria Roma-Fiumicino”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Abbiamo effettuato un restyling del viadotto e delle rampe con il rifacimento completo dell’asfalto, siamo intervenuti sul sistema di raccolta delle acque piovane, sulla segnaletica orizzontale e abbiamo bonificato la vegetazione ai lati della carreggiata per migliorare la visibilita’ sul cavalcavia- ... Leggi su romadailynews Raggi : via Cassia - in corso lavori manutenzione

Raggi : finita manutenzione su Via di Tor Sapienza (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “A Roma ie ladeivanno avanti senza sosta, anche durante questi giorni difficili e complicati per tutti noi. La cura costante delle infrastrutture garantisce una maggiore sicurezza per gli automobilisti. Nei giorni scorsi abbiamo visto gli interventi sul cavalcavia ferroviario di via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud della citta’, oggi parliamo dei lavori effettuati sul cavalcavia di via della Muratella sopra la linea ferroviaria Roma-Fiumicino”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Abbiamo effettuato un restyling del viadotto e delle rampe con il rifacimento completo dell’asfalto, siamo intervenuti sul sistema di raccolta delle acque piovane, sulla segnaletica orizzontale e abbiamo bonificato la vegetazione ai lati della carreggiata per migliorare la visibilita’ sul cavalcavia- ...

Paola55459402 : RT @romatoday: Raggi rifà il look a parchi e aree verdi: 'Alla riapertura saranno più belli e sicuri' - Akinato72444362 : RT @virginiaraggi: Con #StradeNuove oggi siamo su via Cassia, una delle più importanti arterie di traffico del quadrante nord di Roma. Stia… - 79_Alessio : RT @romatoday: Raggi rifà il look a parchi e aree verdi: 'Alla riapertura saranno più belli e sicuri' - desantismar : RT @virginiaraggi: Con #StradeNuove oggi siamo su via Cassia, una delle più importanti arterie di traffico del quadrante nord di Roma. Stia… - malumichi : RT @virginiaraggi: Con #StradeNuove oggi siamo su via Cassia, una delle più importanti arterie di traffico del quadrante nord di Roma. Stia… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi manutenzione Raggi: manutenzione ponti e controlli continuano RomaDailyNews Railway Empire arriva su Nintendo Switch a giugno

Kalypso Media e Independent Arts Software hanno oggi confermato che Railway Empire - Nintendo Switch Edition sarà disponibile il 19 giugno 2020. Railway Empire - Nintendo Switch Edition sarà disponibi ...

Coronavirus fase 2, igienizzazione: perché è fondamentale e le soluzioni nel retail

Impianti di aria condizionata: essenziale la manutenzione Inoltre, il ritorno in ufficio e la stagione estiva alle ... che mette a disposizione del management dello store una mole di dati e ...

Kalypso Media e Independent Arts Software hanno oggi confermato che Railway Empire - Nintendo Switch Edition sarà disponibile il 19 giugno 2020. Railway Empire - Nintendo Switch Edition sarà disponibi ...Impianti di aria condizionata: essenziale la manutenzione Inoltre, il ritorno in ufficio e la stagione estiva alle ... che mette a disposizione del management dello store una mole di dati e ...