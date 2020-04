Coronavirus, ISS: rischi dal traffico illegale di farmaci online (Di martedì 21 aprile 2020) “Questo studio vuole evidenziare che esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l’emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione“: lo si legge in un report l’Istituto superiore di sanità. “Il paziente con sintomi lievi che non è ospedalizzato o il cittadino che potrebbe essere stato contagiato non devono assolutamente seguire terapie o profilassi ‘fai da te’ acquistando farmaci online da siti non autorizzati. Il rischio dell’acquisto di farmaci da farmacie illegali è di assumere medicinali falsificati che possono contenere sostanze tossiche che possono peggiorare la condizione clinica“, si aggiunge. “La popolazione deve cercare le informazioni sanitarie solo sui siti istituzionali e non dare credito alle numerose informazioni ingannevoli che vengono ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus. Brusaferro (ISS) : "Immunità di gregge lontana. Facciamo attenzione"

