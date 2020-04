Coronavirus, Castelli: “Debito perpetuo ipotesi sul tavolo” (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il debito perpetuo è un’ipotesi sul tavolo. Sono contenta che la Spagna abbia posto questo tema di cui si valuteranno tutti gli scenari possibili. Si parla di un’ipotesi, poco probabile, di acquisto da parte della Bce a tasso zero. Se, invece, si pensa a un’emissione da offrire ai cittadini, dovrebbe prevedere un tasso competitivo. In ogni caso serve una risposta comune a livello europeo”. Lo dice all’Adnkronos la viceministra all’Economia Laura Castelli, tornando sul tema del debito perpetuo.L'articolo Coronavirus, Castelli: “Debito perpetuo ipotesi sul tavolo” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Castelli : “Per ripartenza parola d’ordine è conversione”

