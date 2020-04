Vittorio Feltri vs Barbara Lezzi/ “Dice minch*ate solenni e pesta cacche gigantesche”

LegaSalvini : VITTORIO FELTRI ALL’ATTACCO: CONTE NON E’ UN PREMIER, E’ UN INTRATTENITORE TELEVISIVO - VIDEO - Franchi08779299 : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… - maggioli_rita : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… - Soli28Soli : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… - AngelaFailla2 : RT @VivInterNews: Più faccio sparire la tendenza 'Vittorio Feltri' più la vedo tornare. Non voglio leggere le sue stronzate da vecchio rinc… -

Vittorio Feltri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Feltri