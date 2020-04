Speranza: “Sono un appassionato di calcio ma con 400 morti al giorno non credo sia una priorità” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Ministro della Salute Speranza ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla cosiddetta Fase due ai microfoni della trasmissione “Circo Massimo” in onda su Radio Capital “Sulla app ‘Immuni’ è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più breve tempo possibile. L’app è uno degli strumenti: in questa vicenda non c’è una mossa salvifica”. Si è soffermato poi sulla questione relativa ala ripresa del calcio avendo loro ricevuto il protocollo redatto dalla Commissione medico sportiva “Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto però viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Piero Chiambretti : “Sono guarito - mando un messaggio di speranza”

