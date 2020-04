La serie “Hollywood” arriva in tv dal primo maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Hollywood e' la nuova miniserie originale ideata e prodotta da Ryan Murphy e Ian Brennan, disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio e' attivo dal 1° maggio.Hollywood racconta la storia di un gruppo di aspiranti attori e registi che cerca a qualsiasi costo di sfondare nella Hollywood del secondo dopoguerra. Ogni personaggio mette in evidenza gli ingiusti favoritismi che hanno caratterizzato quel periodo, le discriminazioni basate sul colore della pelle, sul genere e sulle preferenze sessuali, offrendo uno sguardo inedito dell'eta' dell'oro di Tinseltown. Provocatoria e incisiva, Hollywood espone e analizza le dinamiche di potere che per decenni hanno caratterizzato il mondo dell'intrattenimento, ipotizzando un futuro in cui queste siano state eliminate.Nel cast di Hollywood David Corenswet e' Jack, Darren Criss e' Raymond, Jeremy Pope e' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Hollywood e' la nuova minioriginale ideata e prodotta da Ryan Murphy e Ian Brennan, disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio e' attivo dal 1°.Hollywood racconta la storia di un gruppo di aspiranti attori e registi che cerca a qualsiasi costo di sfondare nella Hollywood del secondo dopoguerra. Ogni personaggio mette in evidenza gli ingiusti favoritismi che hanno caratterizzato quel periodo, le discriminazioni basate sul colore della pelle, sul genere e sulle preferenze sessuali, offrendo uno sguardo inedito dell'eta' dell'oro di Tinseltown. Provocatoria e incisiva, Hollywood espone e analizza le dinamiche di potere che per decenni hanno caratterizzato il mondo dell'intrattenimento, ipotizzando un futuro in cui queste siano state eliminate.Nel cast di Hollywood David Corenswet e' Jack, Darren Criss e' Raymond, Jeremy Pope e' ...

