I Casagrande | la nuova serie animata arriva oggi su Nickelodeon

Sono in arrivo nuovi amici per Lincoln, i Casagrandes: la serie debutterà su Nickelodeon alle ore 9:20 e alle 17:00. Un cognome che è tutto un programma e che dà il nome all'attesissima serie che lunedì 20 Aprile debutterà su Nickelodeon, Sky 605, alle ore 9:20 e alle 17:00. È la serie spin-off di A Casa dei Loud con i personaggi della famiglia messicana dei Casagrandes, che sono stati presentati nelle prime puntate della 4a stagione. La nuovissima serie sarà incentrata sulla famiglia di Ronnie Anne, una ragazzina messicana di 11 anni comparsa per la prima volta in un episodio speciale. Ronnie e suo fratello Bobby Santiago si sono trasferiti dalla città di Royal Woods a Great Lakes City per vivere con la loro grande e vivace famiglia.