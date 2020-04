Fontana a De Luca: “Non chiuderemo mai la porta ai campani che vengono in Lombardia per curarsi” (Di lunedì 20 aprile 2020) "Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare". Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto al suo collega Vincenzo De Luca, che aveva detto di essere pronto a chiudere i confini della sua regione in caso di riapertura delle Regioni più colpite dal coronavirus. Sulle riaperture Fontana ha poi affermato: "Un rischio se alcune regioni aprono prima". Leggi su fanpage Coronavirus : Fontana a De Luca - 'no porta chiusa a chi sceglie Lombardia per curarsi'

Fontana risponde a De Luca : “Credo che abbia sbagliato sugli ingressi”

