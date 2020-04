Dipendenti di un’azienda, compiono un atto di puro altruismo per aiutare un padre a stare vicino al proprio figlio malato di leucemia (Di lunedì 20 aprile 2020) Ci sono momenti della vita che sono pieni di ostacoli e molto difficili da superare. Tutto sembra oscurarsi, ma ci sono sempre persone disposte ad aiutare a superare la situazione che sembra non avere via d’uscita. Ad Assia, in Germania, un padre di 36 anni stava attraversava un periodo terribile dopo aver scoperto, nel gennaio 2017, che suo figlio di 4 anni, Julius, aveva la leucemia. Si tratta di una malattia cancerogena che colpisce i tessuti che compongono il sangue, lasciando il corpo esposto alle infezioni. L’uomo, Andreas Graff, padre single, ha dovuto richiedere ferie retribuite al lavoro per poter accompagnare suo figlio alle visite mediche in ospedale. In effetti, nelle prime nove settimane di trattamento il bambino fu costretto a letto su raccomandazione dei suoi medici, e suo padre semplicemente non poteva lasciarlo lì in ospedale. ... Leggi su bigodino (Di lunedì 20 aprile 2020) Ci sono momenti della vita che sono pieni di ostacoli e molto difficili da superare. Tutto sembra oscurarsi, ma ci sono sempre persone disposte ada superare la situazione che sembra non avere via d’uscita. Ad Assia, in Germania, undi 36 anni stava attraversava un periodo terribile dopo aver scoperto, nel gennaio 2017, che suo figlio di 4 anni, Julius, aveva la leucemia. Si tratta di una malattia cancerogena che colpisce i tessuti che compongono il sangue, lasciando il corpo esposto alle infezioni. L’uomo, Andreas Graff,single, ha dovuto richiedere ferie retribuite al lavoro per poter accompagnare suo figlio alle visite mediche in ospedale. In effetti, nelle prime nove settimane di trattamento il bambino fu costretto a letto su raccomandazione dei suoi medici, e suosemplicemente non poteva lasciarlo lì in ospedale. ...

