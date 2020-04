(Di martedì 21 aprile 2020), ospite, oggi della diretta Instagram di 'Chi', ha risposto ad alcune curiosità che riguardano la quarantena dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. Il modello veronese, attualmente,; a casa dei genitori e non vede l'ora di riabbracciare la fidanzata Anna Wolf:: "Conunacon Giulia De Lellis" (video) 21 aprile 2020 00:35.

repubblica : L'infermiere blocca il Suv di chi è contro la quarantena - gossipblogit : Denver: 'Con Adriana Volpe una bellissima amicizia. Andrea Damante è felice con Giulia De Lellis' (video) - premini__ : RT @elickzs: Denver: “con Paola ci siamo confrontati è aperti fin da subito, il nostro come lo abbiamo definito più volte è un rapporto di… - maryguardacose : RT @anyonesoty: Andrea Denver e Adriana Volpe dovrebbero capire che con i SE e con i MA non si va da nessuna parte, se vi volete bene sennò… - giovcusumano : RT @repubblica: L'infermiere blocca il Suv di chi è contro la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Denver Con

Gli infermieri negli Stati Uniti si sono opposti alle manifestazioni contro il lockdown che da giorni si stanno verificano in tutti gli Stati Uniti, con l’appoggio e l’incitamento dello stesso Donald ...Ma non è finita qua perchè a ulteriore conferma di tutto ciò c’è stata una dichiarazione di Andrea Damante che non ha lasciato grandi margini ad ulteriori… Leggi ...