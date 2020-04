Coronavirus, in Lombardia rimane stabile il numero delle vittime: sono 163. Sono 735 i casi positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 20 aprile Rimangono stabili i decessi da Coronavirus: e infatti oggi, 20 aprile, la Lombardia conta 163 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora Sono 12.376. Rispetto a ieri ci Sono stati +735 positivi per un totale di 66.971. I dati arrivano a fronte di 6.331 tamponi eseguiti, per un totale di 276.486. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 901 (-21), i ricoverati Sono 10.138 (-204). I dimessi Sono in tutto 43.011 (+252 rispetto a ieri). I dati nelle province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 10.738 (+49)Brescia 12.004 (+58)Como 2.550 (+62)Cremona 5.491 (+74)Lecco 2.080 (+8)Lodi 2.740 (+16)Monza e Brianza 4.157 (+59)Milano 16.112 (+287)Mantova 2.913 (+8 )Pavia 3.641 (+59)Sondrio 960 (+4)Varese 2.196 ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi. In Lombardia oltre 160 vittime in 24 ore. Verso le prime riaperture - ma è scontro Nord-Sud

Coronavirus - in Lombardia nelle ultime 24 ore contagi in aumento

Coronavirus : ricorso sindacati contro Regione Lombardia - rischi da e-commerce (2) (Di lunedì 20 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 20 aprile Rimangono stabili i decessi da: e infatti oggi, 20 aprile, laconta 163 nuovein 24 ore. In totale i decessi da Covid ora12.376. Rispetto a ieri cistati +735 positivi per un totale di 66.971. I dati arrivano a fronte di 6.331 tamponi eseguiti, per un totale di 276.486. Ildei pazienti in terapia intensiva ora è di 901 (-21), i ricoverati10.138 (-204). I dimessiin tutto 43.011 (+252 rispetto a ieri). I dati nelle province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 10.738 (+49)Brescia 12.004 (+58)Como 2.550 (+62)Cremona 5.491 (+74)Lecco 2.080 (+8)Lodi 2.740 (+16)Monza e Brianza 4.157 (+59)Milano 16.112 (+287)Mantova 2.913 (+8 )Pavia 3.641 (+59)Sondrio 960 (+4)Varese 2.196 ...

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - giuliog : Coronavirus, perché così tanti morti in Lombardia? Tutti gli errori della Regione - - morettire : RT @CesareSacchetti: Hanno fatto irruzione in chiesa. Inseguivano dei pericolosi criminali in fuga? No, i carabinieri sono entrati per inte… -