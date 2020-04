Quando la quarantena per il coronavirus non dispiace grazie alle fobie - (Di domenica 19 aprile 2020) Marina Lanzone Jennifer Aniston, ad esempio, soffre di agorafobia, quel disturbo che porta ad aver paura degli spazi aperti e affollati, perché difficilmente controllabili. Per lei stare a casa è quasi un "sogno" Per chi ama la natura e la vita all’aria aperta, l’isolamento domiciliare a cui ci ha costretto l’emergenza coronavirus è davvero duro da sopportare. Ma c’è chi, al contrario, sta vivendo questo periodo piuttosto bene. Ad esempio Jennifer Aniston che non considera il dover stare a casa come un vero "problema". Il perché? L’attrice americana è agorafobica, cioè ha paura degli spazi aperti e affollati. Ospite "virtuale" del programma Jimmy Kimmel Live!, Jennifer Aniston ha parlato della sua quarantena. "Sono agorafobica. Stare a casa per me non è un problema – ha rivelato -. ... Leggi su ilgiornale Victoria Cabello : «Sono stata in quarantena quando avevo la malattia di Lyme - ma dicevano che avevo la sindrome premestruale»

Le strade, invase da un silenzio assordante, raccontano il frenare lento della vita in cui la luce del giorno riscalda l'asfalto fino all'imbrunire. Quando il vuoto si amplifica, fino ad ingoiare il ...

Una selezione di titoli che inneggiano alla squadra e alla resilienza per districarsi tra le diverse piattaforme e immergersi in tante storie di sport ...

