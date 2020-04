Il nuovo Uomini e Donne è pura magia: Tina con la mascherina litiga con Gemma e la De Filippi in versione Dio (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020) Tina Cipollari con la mascherina (con sopra la ‘mummia’) che litiga con Gemma Galgani, mentre Maria De Filippi interviene dall’alto senza mostrarsi e Stupid Love in sottofondo. Questa breve anteprima del nuovo Uomini e Donne è pura magia. Visualizza questo post su Instagram #Repost @wittytv • • • • • • Memorizzare le password è sempre un problema, però questa sicuramente la ricorderemo Tutti sintonizzati lunedì alle 14.45 su Canale 5! #UominieDonne #lascintilladellamore Un post condiviso da Uomini e Donne (@UominieDonne) in data: 18 Apr 2020 alle ore 1:44 PDT Visualizza questo post su Instagram ATTENZIONE SPOILER: Preparatevi a una puntata davvero, davvero… Vi aspettiamo lunedì alle 14.45 su Canale 5 con ... Leggi su bitchyf Sulla mascherina di Tina c’è il “volto di Gemma” : le anticipazioni video del nuovo Uomini e Donne

Gianni e Tina svelano i rischi di questo nuovo format di Uomini e Donne : “Non è facile” (VIDEO

Uomini e Donne - Tina Cipollari preoccupata per il nuovo format : le sue parole (Di domenica 19 aprile 2020)Cipollari con la(con sopra la ‘mummia’) checonGalgani, mentre Maria De Filippi interviene dall’alto senza mostrarsi e Stupid Love in sottofondo. Questa breve anteprima del. Visualizza questo post su Instagram #Repost @wittytv • • • • • • Memorizzare le password è sempre un problema, però questa sicuramente la ricorderemo Tutti sintonizzati lunedì alle 14.45 su Canale 5! ##lascintilladellamore Un post condiviso da(@) in data: 18 Apr 2020 alle ore 1:44 PDT Visualizza questo post su Instagram ATTENZIONE SPOILER: Preparatevi a una puntata davvero, davvero… Vi aspettiamo lunedì alle 14.45 su Canale 5 con ...

StraNotizie : Il nuovo Uomini e Donne è pura magia: Tina con la mascherina litiga con Gemma e la De Filippi in versione Dio (VIDE… - corrado_ita : a tutti quelli che sono tristi perchè è chiuso lo stadio è chiusa la chiesa non possono andare a fare l'aperitivo e… - staystray___ : UOMINI E DONNE DA LUNEDÌ DI NUOVO IO PRONTISSIMA AL TRASH - blink182ss : Ceh questo ha deciso di scrivermi ed interessarsi a me proprio in quarantena, mi sembra di essere al nuovo format di uomini e donne CHAT - viva_pasian : RT @intuslegens: 1) Lasciano entrare il virus. 2) Dato ch'è entrato ci arrestano tutti. 3) Con noi in arresto attivano il #MES, istituisono… -