Terremoto in tempo reale, forte scossa nella notte in Puglia, trema la terra nel foggiano (Di sabato 18 aprile 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un Terremoto avvenuto in Puglia, in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 3.7, si è verificato alle 4,57 di stamattina. L’epicentro della scossa è stato individuato a 3 chilometri da Poggio Imperiale. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono stati i seguenti: Poggio Imperiale, Apricena, Lesina, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, Serracapriola e Chieuti. Diverse le persone che per paura si sono riversate per strada. L’evento sismico è stato avvertito anche a Foggia città. Non si segnalano danni né a cose né a persone. Leggi su baritalianews Terremoto oggi in Italia 17 aprile 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale

Terremoto a Ischia : Paura per due scosse a distanza di poco tempo

Terremoto oggi in Italia 16 aprile 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di sabato 18 aprile 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato unavvenuto in, in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 3.7, si è verificato alle 4,57 di stamattina. L’epicentro dellaè stato individuato a 3 chilometri da Poggio Imperiale. I comuni vicini all’epicentro dellasono stati i seguenti: Poggio Imperiale, Apricena, Lesina, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, Serracapriola e Chieuti. Diverse le persone che per paura si sono riversate per strada. L’evento sismico è stato avvertito anche a Foggia città. Non si segnalano danni né a cose né a persone.

gianpaolomartel : RT @WalterRossi2: Se tu stato non sei in grado di ricostruire in breve tempo le case distrutte dal terremoto dai subito una casetta di legn… - WalterRossi2 : Se tu stato non sei in grado di ricostruire in breve tempo le case distrutte dal terremoto dai subito una casetta d… - bnotizie : Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 18 Aprile 2020 (ultimi terremoti, orario) - akyurek_de : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Sansevero, #Italia. 6 segnalazioni in un ragg… - akyurek_de : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Sansevero, #Italia. 16 segnalazioni in un rag… -